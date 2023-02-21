Бабалян Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабалян Николай Александрович

Бабалян Николай Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бабалян Ахсапет Саркисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Василий Николаевич

Мать ребёнка: Бабалян Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бабалян Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабалян Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Бабалян Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close