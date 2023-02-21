Бабалян Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабалян Василий Николаевич
Мать ребёнка: Бабалян Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабалян Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бабалян Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабалян Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабалян Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Бабалян Нина
Смерть
Неизвестно