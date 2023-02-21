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Сизов Филипп Веденеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Сизов Веденей Фомин

Мать: Сизова Евдокия Трафимова

Рождение ребёнка
19.07.1802

Сын: Сизов Василий Филиппов

Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Иванова Степанида Филиппова

Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.04.1810

Сын: Сизов Иван Филиппов

Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1812

Сын: Сизов Степан Филиппов

Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.11.1816

Дочь: Матрёна Филиппова

Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.03.1823

Сын: Сизов Федот Филиппов

Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Агриппина Алексеева

Смерть
До 1849
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