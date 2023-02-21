Сизов Филипп Веденеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Сизов Веденей Фомин
Мать: Сизова Евдокия Трафимова
Рождение ребёнка
19.07.1802
Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Иванова Степанида Филиппова
Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева
Рождение ребёнка
19.04.1810
Сын: Сизов Иван Филиппов
Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева
Рождение ребёнка
27.12.1812
Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева
Рождение ребёнка
10.11.1816
Дочь: Матрёна Филиппова
Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева
Рождение ребёнка
02.03.1823
Сын: Сизов Федот Филиппов
Мать ребёнка: Сизова Агриппина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1849