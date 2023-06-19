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Петров Трофим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1988

Дата смерти

09.10.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
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Смерть
09.10.1912 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 48 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1912 г. 200) 9/16 октября Вятской губернии, Котельническаго уезда, Гвоздевской волости крестьянин Трофим Иванов Петров, 24 лет, убит.
Рождение
Вычислено 1988

Отец: не указан

Мать: не указана