Петров Трофим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1988
Дата смерти09.10.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Смерть
09.10.1912 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 48 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1912 г. 200) 9/16 октября Вятской губернии, Котельническаго уезда, Гвоздевской волости крестьянин Трофим Иванов Петров, 24 лет, убит.
Рождение
Вычислено 1988
Отец: не указан
Мать: не указана