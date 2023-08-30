Говорова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яныгина Анна Константиновна
Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говоров Николай Константинович
Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говоров Владимир Константинович
Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина Александра Константиновна
Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говоров Александр Константинович
Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говоров Яков Константинович
Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говоров Павел Константинович
Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно