Говорова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яныгина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Николай Константинович

Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Владимир Константинович

Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Александра Константиновна

Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Александр Константинович

Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Яков Константинович

Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говоров Павел Константинович

Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Говоров Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говоров Константин Николаевич

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