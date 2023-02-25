Заблодский Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.2006
Сын: Заблодский Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна
Рождение ребёнка
19.07.2011
Сын: Заблодский Сергий Андреевич
Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна
Рождение ребёнка
14.09.2012
Сын: Заблодский Семион Андреевич
Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна
Рождение ребёнка
21.04.2014
Сын: Заблодский Серафим Андреевич
Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна
Рождение ребёнка
01.08.2018
Сын: Заблодский Роман Андреевич
Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна
Рождение ребёнка
12.01.2020
Дочь: Заблодская Мария Андреевна
Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заблодская Анна Игоревна