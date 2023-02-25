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Заблодский Андрей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.2006

Сын: Заблодский Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна

Рождение ребёнка
19.07.2011

Сын: Заблодский Сергий Андреевич

Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна

Рождение ребёнка
14.09.2012

Сын: Заблодский Семион Андреевич

Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна

Рождение ребёнка
21.04.2014

Сын: Заблодский Серафим Андреевич

Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна

Рождение ребёнка
01.08.2018

Сын: Заблодский Роман Андреевич

Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна

Рождение ребёнка
12.01.2020

Дочь: Заблодская Мария Андреевна

Мать ребёнка: Заблодская Анна Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заблодская Анна Игоревна

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