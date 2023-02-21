Солдатов Фрол
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1752
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1761
Мать ребёнка: не указана
В 7 ревизии (1811-1817) указан возраст - 56 лет. Возможно отец другой. Предположение построено из совпадений 7 и 8 ревизий.
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Прасковья Фроловна
Мать ребёнка: не указана
В 8 ревизии (1834) указан возраст - 41 год.
Смерть
Неизвестно