Солдатов Фрол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Фрол

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1752

Сын: Солдатов Иван Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1755 и 1761

Сын: Солдатов Илья Фролович

Мать ребёнка: не указана

В 7 ревизии (1811-1817) указан возраст - 56 лет. Возможно отец другой. Предположение построено из совпадений 7 и 8 ревизий.
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Прасковья Фроловна

Мать ребёнка: не указана

В 8 ревизии (1834) указан возраст - 41 год.
Смерть
Неизвестно
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