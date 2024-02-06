Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1896

Дочь: Бызова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бызов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.1899

Сын: Бызов Никонор Михайлович

Отец ребёнка: Бызов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бызов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Бызов Михаил Васильевич

Д. Середнево Междуреченского района Вологодской области
Смерть
Неизвестно
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