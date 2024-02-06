Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1896
Дочь: Бызова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бызов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1899
Отец ребёнка: Бызов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бызов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Бызов Михаил Васильевич
Д. Середнево Междуреченского района Вологодской области
Смерть
Неизвестно