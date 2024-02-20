Долгий Григорий Федорович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Долгий Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: Долгая Христина Федоровна
Мать ребёнка: Долгая Христина Федоровна
Дочь: Самойленко (Долгая) Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Долгая Христина Федоровна
Сын: Долгий Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: Долгая Христина Федоровна
Дочь: Шеляг (Долгая) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Долгая Христина Федоровна
Дочь: Гончаренко (Долгая) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Долгая Христина Федоровна
Сын: Долгий Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Долгая Христина Федоровна
Дочь: (Долгая) Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Долгая Христина Федоровна
Дочь: (Долгая) Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Долгая Христина Федоровна
Дочь: (Долгая) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Долгая Христина Федоровна