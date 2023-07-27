Половинкин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Половинкина Татьяна Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Половинкина Татьяна Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный инженер-электронщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак