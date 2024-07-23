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Панфилов Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Панфилов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Арефьево
Рождение ребёнка
1800

Сын: Панфилов Варлаам Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Арефьево
Рождение ребёнка
1803

Сын: Панфилов Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Арефьево
Смерть
Неизвестно

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