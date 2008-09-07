Ефимов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1953
Дата смерти07.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1953
Отец: Ефимов Иван Иванович
Мать: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
27.03.1975
Мать ребёнка: Ефимова Валентина Сидоровна
Рождение ребёнка
1981
Мать ребёнка: Ефимова Валентина Сидоровна
Рождение ребёнка
?.03.1987
Мать ребёнка: Ефимова Валентина Сидоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.09.2008