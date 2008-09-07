Ефимов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1953

Дата смерти

07.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1953

Отец: Ефимов Иван Иванович

Мать: Ефимова Анна

Рождение ребёнка
27.03.1975

Сын: Ефимов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Ефимова Валентина Сидоровна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Ефимов Николай Федорович

Мать ребёнка: Ефимова Валентина Сидоровна

Рождение ребёнка
?.03.1987

Сын: Ефимов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Ефимова Валентина Сидоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.09.2008
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