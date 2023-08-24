Борисов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.2014
Дочь: Борисова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.2018
Сын: Борисов Алексей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности