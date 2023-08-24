Борисов Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Александр Евгеньевич

Борисов Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.2014

Дочь: Борисова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.2018

Сын: Борисов Алексей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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