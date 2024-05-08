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Стефан Никитин

Место рождения

Суслово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

1815 г.р.

Жена

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Никита Алексеев

Мать: Евдокия Андреева

Суслово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.10.1856

Жена: Прасковья Саввина

Суслово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.10.1856

Жена: не указана

Суслово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1857

Дочь: Наталья Стефанова

Мать ребёнка: Прасковья Саввина

Рождение ребёнка
05.08.1859

Сын: Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Прасковья Саввина

Суслово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Суслово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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