Стефан Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Никита Алексеев
Мать: Евдокия Андреева
Бракосочетание
07.10.1856
Жена: Прасковья Саввина
Бракосочетание
07.10.1856
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1857
Дочь: Наталья Стефанова
Мать ребёнка: Прасковья Саввина
Рождение ребёнка
05.08.1859
Сын: Андрей Стефанович
Мать ребёнка: Прасковья Саввина
Смерть
Неизвестно