Ахмадиева Фаизя Ахмади кызы
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы
Мать: Бадигульжамал
Никах
03.05.1856
Имам хатыб и мугаллим мулла Сабит мулла Абдунасир улы прочитали никах. Молодые: Ахмади Абдумажид кызы Фаиза 20 и Талкыш аула вдовец Мухаммади Фатхулла улы 35. Свидетели: ее представлял старший брат Са... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1859
Дочь: Ахмадиев Фахрижамал Ахмад кызы
Отец ребёнка: Абдугалимов Ахмад Абдугалим улы
Бракосочетание
19.03.1958
Ахмади Абдумажид кызы Фаиза 26 и Ахмад Абдугалим улы 25 она вдова. Никах, дата, представители и свидетели: 19.03.1858, ее представлял брат Сабит Ахмади улы, свидетели Абдухаким Абдулбасир улы и Мухамм... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно