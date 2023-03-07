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Ахмадиева Фаизя Ахмади кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы

Мать: Бадигульжамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
03.05.1856

Муж: Фатхуллин Мухаммади Фатхулла улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Имам хатыб и мугаллим мулла Сабит мулла Абдунасир улы прочитали никах. Молодые: Ахмади Абдумажид кызы Фаиза 20 и Талкыш аула вдовец Мухаммади Фатхулла улы 35. Свидетели: ее представлял старший брат Са... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1859

Дочь: Ахмадиев Фахрижамал Ахмад кызы

Отец ребёнка: Абдугалимов Ахмад Абдугалим улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.03.1958

Муж: Абдугалимов Ахмад Абдугалим улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ахмади Абдумажид кызы Фаиза 26 и Ахмад Абдугалим улы 25 она вдова. Никах, дата, представители и свидетели: 19.03.1858, ее представлял брат Сабит Ахмади улы, свидетели Абдухаким Абдулбасир улы и Мухамм... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатхуллин Мухаммади Фатхулла улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдугалимов Ахмад Абдугалим улы

Смерть
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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