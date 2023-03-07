Ижбулатова (Домрачева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбулатова (Домрачева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

08.06.1927

Дата смерти

18.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1927

Отец: Домрачев Иван

Мать: Домрачева Антонина Ивановна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ижбулатов Иван Камалович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1957

Дочь: Васильева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ижбулатов Иван Камалович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
18.02.1973
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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