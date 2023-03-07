Ижбулатова (Домрачева) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.06.1927
Дата смерти18.02.1973
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1927
Отец: Домрачев Иван
Рождение ребёнка
21.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ижбулатов Иван Камалович
Рождение ребёнка
23.03.1957
Дочь: Васильева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ижбулатов Иван Камалович
Смерть
18.02.1973