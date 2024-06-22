Усова (Позднышева) Степанида Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич
Бракосочетание
22.01.1858
Рождение ребёнка
23.11.1858
Дочь: (Усова) Мария Климентьевна
Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1867
Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1867
Сын: Усов Григорий Климентьевич
Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1869
Дочь: (Усова) Анисья Климентьевна
Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич
Смерть
Неизвестно