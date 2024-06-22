Усова (Позднышева) Степанида Борисовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Позднышева) Степанида Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Филипп Климентьевич

Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Яков Климентьевич

Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич

Бракосочетание
22.01.1858

Муж: Усов Климент Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1858

Дочь: (Усова) Мария Климентьевна

Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1867

Сын: Усов Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1867

Сын: Усов Григорий Климентьевич

Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич

Рождение ребёнка
23.12.1869

Дочь: (Усова) Анисья Климентьевна

Отец ребёнка: Усов Климент Васильевич

Смерть
Неизвестно

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