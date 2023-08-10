Дербин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1962
Отец: Дербин Владимир
Мать: Дербина Зинаида
Рождение ребёнка
02.07.1990
Сын: Дербин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Дербина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.1994
Мать ребёнка: Дербина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
12.10.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дербина Ольга Николаевна
Молаканский, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область