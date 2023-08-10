Дербин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1990 г.р.
1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1962

Отец: Дербин Владимир

Мать: Дербина Зинаида

Рождение ребёнка
02.07.1990

Сын: Дербин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Дербина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
10.06.1994

Сын: Дербин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Дербина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дербина Ольга Николаевна

Молаканский, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
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