Перевозчикова Галина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Леконцев Яков Виссарионович
Мать: Наталия Николаевна
Образование
1938
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Сарапульское педучилище
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Леконцева Людмила Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Лилия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1949
Сын: Леконцев Леонид Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1953
Сын: Леконцев Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно