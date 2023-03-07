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Перевозчикова Галина Яковлевна

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Место рождения

Титово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Леконцев Яков Виссарионович

Мать: Наталия Николаевна

Титово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
1938
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Сарапульское педучилище
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Леконцева Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Титово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Лилия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Титово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1949

Сын: Леконцев Леонид Александрович

Отец ребёнка: не указан

Титово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1953

Сын: Леконцев Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Титово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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