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Богданов Масрура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Гезетдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Богданов Шарафетдин Гезетдинов

Отец ребёнка: Богданов Гезетдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Богданов Газизулла Гезетдинов

Отец ребёнка: Богданов Гезетдин Хуснутдинович

Смерть
Неизвестно

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