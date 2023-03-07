Шитова (Чиркова) Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Чиркова) Марфа Алексеева

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Место рождения

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Чирков Алексей Козьмин

Мать: не указана

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Идоловская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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