Дубниченко (Меднова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубниченко (Меднова) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Меднов Андрей Игнатович

Мать: Момотова Прасковья Мироновна

Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1935

Сын: Дубниченко Николай Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
предположительное место рождения
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ткаченко Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Дубниченко Василий Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазко Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
предположительное место рождения
Место жительства
Неизвестно
Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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