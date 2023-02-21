Дубниченко (Меднова) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дубниченко Николай Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
предположительное место рождения
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ткаченко Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1941
Сын: Дубниченко Василий Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазко Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
предположительное место рождения
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно