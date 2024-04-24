Волкова (Дубова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Дубова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубов Иван Николаевич

Мать: Дубова Надежда Анисимовна

Рождение ребёнка
20.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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