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Широких Евдоким Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Сметанина Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Широких Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
14.10.1906 ст.

Дочь: Заболотская Парасковья Евдокимовна

Мать ребёнка: Широких Дарья Яковлевна

Малькова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1910

Сын: Широких Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Широких Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
19.12.1918

Сын: Широких Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Широких Дарья Яковлевна

Уржумский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широких Павел Евдокимович

Мать ребёнка: Широких Дарья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широких Дарья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
бакенщик
Место жительства
Неизвестно
Малькова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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