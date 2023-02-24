Широких Евдоким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Сметанина Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Широких Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1906 ст.
Дочь: Заболотская Парасковья Евдокимовна
Мать ребёнка: Широких Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
17.12.1910
Мать ребёнка: Широких Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
19.12.1918
Сын: Широких Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Широких Дарья Яковлевна
Уржумский р-н, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широких Павел Евдокимович
Мать ребёнка: Широких Дарья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широких Дарья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
бакенщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно