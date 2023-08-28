Копачева (Чибисова) Прасковья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копачева (Чибисова) Прасковья Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

24.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Чибисов Лев Антонович

Мать: Чибисова Васса Ефремовна

Рождение ребёнка
15.11.1931

Сын: Копачев Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Копачев Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.09.1940

Дочь: Никитина Нина Евдокимовна

Отец ребёнка: Копачев Евдоким Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копачев Евдоким Тимофеевич

Смерть
24.04.1972
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