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Егоров Виталий Михайлоич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Егорова Агапия Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.05.1975

Дочь: Егорова Наталья Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.?

Дочь: Антонова Ольга Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно