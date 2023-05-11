Егоров Виталий Михайлоич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1975
Дочь: Егорова Наталья Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.?
Дочь: Антонова Ольга Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно