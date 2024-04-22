Тагуи
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти?.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Отец Тагуи
Мать: Мать Тагуи
Рождение ребёнка
16.05.1914
Сын: Овакимян Андраник Овсепович
Отец ребёнка: Овакимян Овсеп
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Овакимян Овсеп
Рождение ребёнка
1922
Сын: Овакимян Маркос Овсепович
Отец ребёнка: Овакимян Овсеп
Рождение ребёнка
1929
Сын: Овакимян Ерванд Овсепович
Отец ребёнка: Овакимян Овсеп
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Овакимян Арпик Овсеповна
Отец ребёнка: Овакимян Овсеп
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Овакимян Азнив Овсеповна
Отец ребёнка: Овакимян Овсеп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овакимян Овсеп
Смерть
?.03.1980