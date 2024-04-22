Тагуи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагуи

Место рождения

Мовсес, Община Мосесгюх, Тавушская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

?.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Отец Тагуи

Мать: Мать Тагуи

Мовсес, Община Мосесгюх, Тавушская область
Рождение ребёнка
16.05.1914

Сын: Овакимян Андраник Овсепович

Отец ребёнка: Овакимян Овсеп

Мовсес, Община Мосесгюх, Тавушская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Овакимян Тухан Овсепович

Отец ребёнка: Овакимян Овсеп

Мовсес, Община Мосесгюх, Тавушская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Овакимян Маркос Овсепович

Отец ребёнка: Овакимян Овсеп

Рождение ребёнка
1929

Сын: Овакимян Ерванд Овсепович

Отец ребёнка: Овакимян Овсеп

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Овакимян Арпик Овсеповна

Отец ребёнка: Овакимян Овсеп

Мовсес, Община Мосесгюх, Тавушская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Овакимян Азнив Овсеповна

Отец ребёнка: Овакимян Овсеп

Мовсес, Община Мосесгюх, Тавушская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овакимян Овсеп

Смерть
?.03.1980
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