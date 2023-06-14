Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.12.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.12.1904 Подгородние жители Василий Иванович Чамров Подгородние жители отец крестьянин Иван Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Ольга Алексеевна Чамрова Подгоро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно