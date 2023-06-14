Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
30.12.1904 ст.
Афанасьевская церковь 30.12.1904 Подгородние жители Василий Иванович Чамров Подгородние жители отец крестьянин Иван Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Ольга Алексеевна Чамрова Подгоро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно