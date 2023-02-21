Чередова Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Марфа Евсеевна
Отец ребёнка: Чередов Евсей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Чередов Евсей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно