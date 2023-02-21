Чередова Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Аграфена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Марфа Евсеевна

Отец ребёнка: Чередов Евсей Егорович

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Чередов Никифор Евсеевич

Отец ребёнка: Чередов Евсей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Евсей Егорович

Смерть
Неизвестно
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