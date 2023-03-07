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Вершинин Владимир Валентинович
Вершинин Владимир Валентинович
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Место рождения
Котельнич
, город Котельнич, Кировская область
Дата рождения
26.04.1986
Пол
Мужской
Отец
Вершинин Валентин Николаевич
1952 г.р.
Мать
Вершинина (Загребина) Валентина Сергеевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1986
Отец:
Вершинин Валентин Николаевич
Мать:
Вершинина Валентина Сергеевна
Котельнич
, город Котельнич, Кировская область
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