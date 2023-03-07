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Вершинин Владимир Валентинович

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Место рождения

Котельнич, город Котельнич, Кировская область

Дата рождения

26.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1986

Отец: Вершинин Валентин Николаевич

Мать: Вершинина Валентина Сергеевна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
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