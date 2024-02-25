Бокун Раиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1940
Дочь: Чернявская (Бокун) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Бокун Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
07.05.1941
Сын: Бокун Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Бокун Григорий Яковлевич
Смерть
14.02.?