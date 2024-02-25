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Бокун Раиса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.02.?

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокун Григорий Яковлевич

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
До 1940

Дочь: Чернявская (Бокун) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Бокун Григорий Яковлевич

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.05.1941

Сын: Бокун Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Бокун Григорий Яковлевич

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
14.02.?

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