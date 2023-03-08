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Рогачёв Иосиф Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1902

Дата смерти

09.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1902

Отец: Рогачёв Фёдор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1927

Дочь: Стромова Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Рогачёва Анна Парфентьевна

Рождение ребёнка
18.11.1930

Дочь: Жданова Фаина Иосифовна

Мать ребёнка: Рогачёва Анна Парфентьевна

Рождение ребёнка
13.10.1932

Дочь: Пинегина Алевтина Иосифовна

Мать ребёнка: Рогачёва Анна Парфентьевна

Рождение ребёнка
20.09.1934

Дочь: Степанова Людмила Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1937

Дочь: Пахомова Галина Иосифовна

Мать ребёнка: Рогачёва Анна Парфентьевна

Рождение ребёнка
08.04.1948

Дочь: Комарова Любовь Иосифовна

Мать ребёнка: Рогачёва Анна Парфентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачёва Анна Парфентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогачёва Евгения Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.06.1970
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