Рогачёв Иосиф Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1902
Дата смерти09.06.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1902
Отец: Рогачёв Фёдор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1927
Дочь: Стромова Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Рогачёва Анна Парфентьевна
Рождение ребёнка
18.11.1930
Дочь: Жданова Фаина Иосифовна
Мать ребёнка: Рогачёва Анна Парфентьевна
Рождение ребёнка
13.10.1932
Дочь: Пинегина Алевтина Иосифовна
Мать ребёнка: Рогачёва Анна Парфентьевна
Рождение ребёнка
20.09.1934
Дочь: Степанова Людмила Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1937
Дочь: Пахомова Галина Иосифовна
Мать ребёнка: Рогачёва Анна Парфентьевна
Рождение ребёнка
08.04.1948
Дочь: Комарова Любовь Иосифовна
Мать ребёнка: Рогачёва Анна Парфентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогачёва Евгения Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.06.1970