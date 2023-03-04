Ким (Антонова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.2004
Дочь: Ким Полина Рудольфовна
Отец ребёнка: Ким Рудик Рудольфович
Рождение ребёнка
22.07.2006
Дочь: Ким Татьяна Рудольфовна
Отец ребёнка: Ким Рудик Рудольфович
Рождение ребёнка
19.07.2010
Дочь: Ким Диана Рудольфовна
Отец ребёнка: Ким Рудик Рудольфович
Рождение ребёнка
06.06.2015
Отец ребёнка: Ким Рудик Рудольфович
Бракосочетание
Неизвестно