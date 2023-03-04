Ким (Антонова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким (Антонова) Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.2004

Дочь: Ким Полина Рудольфовна

Отец ребёнка: Ким Рудик Рудольфович

Рождение ребёнка
22.07.2006

Дочь: Ким Татьяна Рудольфовна

Отец ребёнка: Ким Рудик Рудольфович

Рождение ребёнка
19.07.2010

Дочь: Ким Диана Рудольфовна

Отец ребёнка: Ким Рудик Рудольфович

Рождение ребёнка
06.06.2015

Сын: Ким Сергей Рудольфович

Отец ребёнка: Ким Рудик Рудольфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ким Рудик Рудольфович

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