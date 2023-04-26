Параскева Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиОколо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Зиновия Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Жуково, Осташковский, Тверская область
Смерть
Около 1790