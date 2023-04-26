Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Около 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1749 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1755 г.р.

Добавил:

СА
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Место
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Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Зиновия Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Смерть
Около 1790