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Беляев Сергей Васильевич

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Место рождения

Грязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви

Дата рождения

1819

Дата смерти

12.12.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Бывальцов Василий Иванович

Мать: Бывальцова Ульяна Яковлевна

Грязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Беляева Ироида Васильевна

дер.Рогулево, Волгодская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Беляева Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Беляева Ироида Васильевна

дер.Рогулево, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Беляев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Беляева Ироида Васильевна

дер.Рогулево, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Беляев Аполлинарий Сергеевич

Мать ребёнка: Беляева Ироида Васильевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1860

Сын: Беляев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Беляева Ироида Васильевна

дер.Рогулево, Вологодская область
Смерть
12.12.1883
ВУ Введенской церкви что в Ракулеве
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