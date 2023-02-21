Беляев Сергей Васильевич
Место рожденияГрязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви
Дата рождения1819
Дата смерти12.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Грязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви
Бракосочетание
Около 1845
дер.Рогулево, Волгодская область
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Беляева Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Беляева Ироида Васильевна
дер.Рогулево, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Беляева Ироида Васильевна
дер.Рогулево, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857
Сын: Беляев Аполлинарий Сергеевич
Мать ребёнка: Беляева Ироида Васильевна
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1860
Мать ребёнка: Беляева Ироида Васильевна
дер.Рогулево, Вологодская область
Смерть
12.12.1883
ВУ Введенской церкви что в Ракулеве