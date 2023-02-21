Гордеева (Герасимова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Герасимова) Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1965

Отец: Герасимов Виктор Иванович

Мать: Валентина

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