Киселев Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нюхтякова Елена Петровна

Рождение ребёнка
14.05.1901

Дочь: Киселева Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Нюхтякова Елена Петровна

Рождение ребёнка
27.09.1906

Сын: Киселев Роман Николаевич

Мать ребёнка: Нюхтякова Елена Петровна

Смерть
Неизвестно

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