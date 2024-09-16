Киселев Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нюхтякова Елена Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1901
Дочь: Киселева Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Нюхтякова Елена Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1906
Мать ребёнка: Нюхтякова Елена Петровна
Смерть
Неизвестно