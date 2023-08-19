Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Павленко Александра Семионовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1803г.лист № 875,зап.№ 7 ( о браке ),ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1214(нач.)
Бракосочетание
До 1785
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кириленко / Кириченко / Савва Семионович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович
Рождение ребёнка
21.03.1809
Дочь: Дарья Семионовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 20, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Смерть
Неизвестно