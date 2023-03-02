Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: ?

Мать: Муся

Смерть
1969
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