Константинов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Николай

Константинов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Константинов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Фиодосильск, Иркутская область Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Фиодосильск, Иркутская область Россия
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