Александра Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Федорова

Александра Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Грязев) Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Грязев Петр Прокопиев

Рождение ребёнка
05.08.1897

Сын: Грязев Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Грязев Петр Прокопиев

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Грязев) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Грязев Петр Прокопиев

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