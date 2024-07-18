Александра Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Грязев) Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Грязев Петр Прокопиев
Рождение ребёнка
05.08.1897
Отец ребёнка: Грязев Петр Прокопиев
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Грязев) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Грязев Петр Прокопиев