Смердова (Калабина) Матрона Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смердова (Калабина) Матрона Назаровна

Место рождения

Крутик

Дата рождения

16.10.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1899 ст.

Отец: Калабин Назар Саввич

Мать: Калабина Евдокия Макаровна

близнец
Крещение
17.10.1899 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.04.1921

Муж: Смердов Павел Артемьевич

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
второй брак Павла Артемьевича
Рождение ребёнка
07.04.1922

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Смердов Павел Артемьевич

Рождение ребёнка
10.07.1923

Сын: Смердов Евдоким Павлович

Отец ребёнка: Смердов Павел Артемьевич

Рождение ребёнка
26.09.1925

Сын: Смердов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Смердов Павел Артемьевич

Смерть
Неизвестно