Смердова (Калабина) Матрона Назаровна
Место рождения
Дата рождения16.10.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1899 ст.
Отец: Калабин Назар Саввич
близнец
Крещение
17.10.1899 ст.
Бракосочетание
30.04.1921
второй брак Павла Артемьевича
Рождение ребёнка
07.04.1922
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Смердов Павел Артемьевич
Рождение ребёнка
10.07.1923
Отец ребёнка: Смердов Павел Артемьевич
Рождение ребёнка
26.09.1925
Отец ребёнка: Смердов Павел Артемьевич
Смерть
Неизвестно