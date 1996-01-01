Добрецкая (Дмитриева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1927
Дата смерти?.01.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1927
Рождение ребёнка
02.12.1947
Сын: Дмитриев Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Ковалев Петр Аксенович
Рождение ребёнка
23.02.1958
Дочь: Чернова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Добрецкий Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добрецкий Алексей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.01.1996