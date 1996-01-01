Добрецкая (Дмитриева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрецкая (Дмитриева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1927

Дата смерти

?.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1927

Отец: Дмитриев Андрей Федорович

Мать: Дмитриева Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
02.12.1947

Сын: Дмитриев Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Ковалев Петр Аксенович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1958

Дочь: Чернова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Добрецкий Алексей

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрецкий Алексей

Место жительства
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.01.1996
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