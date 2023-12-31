(Бевзова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бевзова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бевзов Игнат

Мать: ?

Бракосочетание
23.09.1840

Муж: Павленко Аким

Рождение ребёнка
13.12.1841

Дочь: Лукия

Отец ребёнка: Павленко Аким

Жабянка, Звенигородка, Киев, Украина
Рождение ребёнка
08.08.1849

Сын: Павленко Евмелиан

Отец ребёнка: Павленко Аким

Смерть
Неизвестно
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