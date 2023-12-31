(Бевзова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Бевзов Игнат
Мать: ?
Бракосочетание
23.09.1840
Муж: Павленко Аким
Рождение ребёнка
13.12.1841
Дочь: Лукия
Отец ребёнка: Павленко Аким
Жабянка, Звенигородка, Киев, Украина
Рождение ребёнка
08.08.1849
Сын: Павленко Евмелиан
Отец ребёнка: Павленко Аким
Смерть
Неизвестно