Семенова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Семенов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Семенов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Семенов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Семенов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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