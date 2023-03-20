Семенова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Семенов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Семенов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Семенов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Семенов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно