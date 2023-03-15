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Горынцев Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1922

Дата смерти

06.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1922

Отец: Горынцев Степан Федорович

Мать: Горынцева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
20.07.1947

Сын: Горынцев Александр Петрович

Мать ребёнка: Горынцева Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1949

Сын: Горынцев Николай Петрович

Мать ребёнка: Горынцева Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1952

Сын: Горынцев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Горынцева Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1953

Дочь: Батова Нина Петровна

Мать ребёнка: Горынцева Фаина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горынцева Фаина Васильевна

Смерть
06.08.1970
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