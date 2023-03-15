Горынцев Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1922
Дата смерти06.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1922
Рождение ребёнка
20.07.1947
Сын: Горынцев Александр Петрович
Мать ребёнка: Горынцева Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1949
Сын: Горынцев Николай Петрович
Мать ребёнка: Горынцева Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1952
Сын: Горынцев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Горынцева Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
17.10.1953
Дочь: Батова Нина Петровна
Мать ребёнка: Горынцева Фаина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1970