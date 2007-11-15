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Левенков Даниил Евгеньевич
Левенков Даниил Евгеньевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
15.11.2007
Пол
Мужской
Отец
Левенков Евгений Владимирович
1978 г.р.
Мать
Левенкова (Цуканова) Светлана Ивановна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2007
Отец:
Левенков Евгений Владимирович
Мать:
Левенкова Светлана Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
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