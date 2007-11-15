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Левенков Даниил Евгеньевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2007

Отец: Левенков Евгений Владимирович

Мать: Левенкова Светлана Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
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