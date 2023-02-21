Донов Михаил Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Донов Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Донова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Донова Вера Яковлевна
Похороны
1980
Коченягино, Домодедово, Московская область
Смерть
1980