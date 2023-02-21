Донов Михаил Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донов Михаил Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Донов Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донова Вера Яковлевна

Похороны
1980
Коченягино, Домодедово, Московская область
Смерть
1980
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