Никитин (Привалин) Еким Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин (Привалин) Еким Родионов

Место рождения

Черемисская, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Привалин Родион Никитин

Мать: Привалина Ульяна Герасимова

Черемисская, Каменский, Свердловская область
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395833
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Никитин Максим Екимов

Мать ребёнка: Привалина Параскева Никифоровна

Черемисская, Каменский, Свердловская область
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395833
Смерть
После 1860
Есть в поручителях на свадьбе Григория Сумина 27.04.1860 года с фамилией Никитин. Метрическая книга Пермской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на ... Показать все
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