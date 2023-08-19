Никитин (Привалин) Еким Родионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395833
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Привалина Параскева Никифоровна
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395833
Смерть
После 1860
Есть в поручителях на свадьбе Григория Сумина 27.04.1860 года с фамилией Никитин. Метрическая книга Пермской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на ... Показать все