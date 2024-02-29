Карабейников Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарабейников Сергей Николаевич

Карабейников Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1984

Отец: Карабейников Николай Тимофеевич

Мать: Карабейникова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карабейникова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Карабейникова Любовь

Рождение ребёнка
12.02.?

Сын: Карабейников Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Карабейникова Любовь

Рождение ребёнка
25.02.?

Сын: Карабейников Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Карабейникова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карабейникова Любовь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.