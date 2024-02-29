Карабейников Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1984
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карабейникова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Карабейникова Любовь
Рождение ребёнка
12.02.?
Сын: Карабейников Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Карабейникова Любовь
Рождение ребёнка
25.02.?
Сын: Карабейников Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Карабейникова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карабейникова Любовь