Жилина (Новикова) Параскева Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1908
Рождение ребёнка
30.01.1911
Отец ребёнка: Жилин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
16.11.1913
Отец ребёнка: Жилин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
22.08.1916
Дочь: Жилина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Жилин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
02.05.1919
Отец ребёнка: Жилин Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно