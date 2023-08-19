Жилина (Новикова) Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Новикова) Параскева Матвеевна

Место рождения

Тишино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тишино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
25.01.1908

Муж: Жилин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Жилин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Жилин Михаил Сергеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.11.1913

Сын: Жилин Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Жилин Михаил Сергеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
22.08.1916

Дочь: Жилина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Жилин Михаил Сергеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.05.1919

Сын: Жилин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Жилин Михаил Сергеевич

Груздово, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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